Ex-colegas lançam recolha de fundos para ajudar família de Kalindi

Fernando Andrade (jogador do FC Porto e ex-colega no Penafiel), Rafa Sousa (ex-jogador do Penafiel) e o massagista Nuno Ribeiro decidiram juntar-se e promover uma angariação de fundos de forma a ajudar a família de Kalindi, jogador que faleceu no passado domingo. O lateral direito aguardava o nascimento do filho, razão que levou a alguns amigos a criar uma conta temporária (18 a 28 de abril) com o objetivo de ajudar a sua esposa.

Os clubes por onde Kalindi jogou em Portugal – Penafiel, Nacional e Académica – associaram-se a esta causa, tal como os seus atuais capitães.