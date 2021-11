'Expresso' revela offshore de André Geraldes nas Seichelles

No âmbito do processo Cashball, as autoridades fizeram buscas a André Geraldes, apreenderam dispositivos eletrónicos, mas alguma coisa falhou. Não detetaram que é o beneficiário efectivo da Market Pool, uma sociedade nas Seychelles, onde terá recebido verbas de Constantin Teodoro — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 19, 2021

O jornal 'Expresso' revela este sábado que o empresário brasileiro Teo Panagopoulos, dono do Portimonense, terá dado em fevereiro de 2018 uma ordem de transferência de 250 mil euros para uma conta de um banco em Porto Rico, controlada por André Geraldes (então diretor desportivo do Sporting), através de uma companhia offshore sediada nas Seicheles. Os factos resultam do cruzamento de dados dos 'Pandora Papers' e dos 'Football Leaks'.Geraldes, atual presidente da SAD do Estrela da Amadora, explicou ao 'Expresso' que o valor da transferência "nunca chegou a ser rececionado" nem se realizou "qualquer negócio". O 'Expresso' lembra que o Sporting assinou um acordo de scouting com uma empresa de Teo Panagopoulos e que a 31 de janeiro de 2018 os leões compraram ao Portimonense 50 por cento do passe de Lumor. Geraldes rejeita qualquer associação entre esses factos.Rui Pinto, o criador do 'Football Leaks', já se pronunciou sobre a notícia nas redes sociais.