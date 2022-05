Fabiano Flora é o novo treinador do FK Spartaks, clube que milita no principal escalão da Letónia. Na época em curso, o técnico, de 36 anos, estava a orientar o Madagáscar, mas devido a problemas políticos naquela região do globo decidiu mudar de ares.De momento, o FK Spartaks está no último lugar da tabela classificativa, algo que não tira a confiança ao treinador Fabiano Flora. "O objetivo passa claramente pela permanência. Neste momento, existem algumas dificuldades- último lugar com apenas 2 pontos em 13 jornadas-, mas vamos conseguir, até porque ainda restam cerca de 70 pontos para conquistar. Estamos a falar de um gigante adormecido dos países Bálticos. Já foram duas vezes campeões nacionais e já participaram na qualificação para a Liga dos Campeões e Liga Europa." explicou a Record, elogiando o grupo de trabalho. "No plantel, contamos com muitos internacionais jovens (total 10 jogadores) pela Letónia, assim como alguns jogadores mais experientes, o que dá um bom equilíbrio".No staff técnico, Fabiano Flora contará com a ajuda de uma antiga glória da Seleção Nacional da Letónia. Trata-se de Mihails Zemlinskis (treinador-adjunto), que jogou o Europeu 2004, em Portugal.