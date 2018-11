Fábio Coentrão avança para o jogo contra o Sporting

Fábio Coentrão vai estar disponível para defrontar o Sporting na próxima segunda-feira. O internacional português voltou ao trabalho no relvado no treino desta terça-feira, tendo sido de imediato integrado no grupo, devendo manter uma curva evolutiva que o coloca em rota de colisão com o clube que representou na temporada passada e ao qual acabou por não voltar, após a saída do Real Madrid, no meio de alguma polémica.Tal como se encontrava previsto, o jogador de 30 anos apresentou-se com uma proteção na mão esquerda, dado que ainda se encontra a recuperar da cirurgia a que teve de submeter-se depois da lesão sofrida contra o Aves. Todavia, esse facto não é impeditivo de que possa atuar na próxima jornada contra os leões, dado que se trata de um recurso idêntico ao que o benfiquista Salvio utilizou durante parte da época passada.Jambor e Murilo também já estão na plenitude das suas capacidades e podem ser peças na estratégia de José Gomes. Nélson Monte, Ronan, Nuno Santos e Joca é que ainda ficam sujeitos a trabalho de recuperação. Hoje, uma comitiva dos vila-condenses visita a Escola Básica Meia Laranja ao início da tarde.