Fábio Coentrão diz em pleno tribunal que é "reformado" do futebol

Fábio Coentrão disse esta quarta-feira em tribunal, durante mais uma sessão do julgamento do ataque a Alcochete, que é "reformado". A resposta surgiu após a juíza lhe perguntar se era jogador profissional de futebol. "Sim, reformado", disse o lateral-esquerdo.





Um momento que gerou risos na sala mas também dúvidas sobre se o defesa teria efetivamente anunciado o final da carreira ou se se referia apenas ao facto de neste momento estar inativo.Recorde-se que Coentrão está sem clube desde o verão do ano passado, quando terminou contrato com o Rio Ave. Ontem, foi associado ao Bolonha, clube da Serie A de Itália.Coentrão formou-se no Rio Ave e na época 2007/08 transferiu-se para o Benfica. Nas primeiras épocas, o então extremo acabou por ser emprestado ao Nacional e aos espanhóis do Saragoça.Em 2009/10, Fábio Coentrão recuou para lateral esquerdo e afirmou-se na equipa 'encarnada', apontando três golos em 45 jogos, com o Benfica a sagrar-se campeão nacional.Na época seguinte, voltou a manter o estatuto e foi chamado em 45 jogos, marcando cinco golos. No final da temporada transferiu-se para os espanhóis do Real Madrid a troco de 30 milhões de euros.Fábio Coentrão esteve nos 'merengues' seis épocas, com um empréstimo aos franceses do Mónaco pelo meio, conquistando duas Liga dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, uma Supertaça europeia, duas Ligas espanholas, uma Supertaça de Espanha e uma Taça do Rei.Em 2017/18, regressou a Portugal para jogar no Sporting, tendo sido opção em 44 jogos, marcando um golo. Na época seguinte assinou pelo Rio Ave, num regresso a casa, tendo jogado em 23 jogos.O internacional português em 52 ocasiões está sem clubes desde o fim da temporada passada.