Fabril denuncia novo assalto e vandalismo no Estádio Alfredo da Silva

O Fabril do Barreiro denunciou esta quarta-feira, nas redes sociais, ter sido vítima de assalto e vandalismo no Estádio Alfredo da Silva.





"O clube voltou a ser assaltado e as suas instalações vandalizadas. É com enorme tristeza que nos deparamos com estas imagens", lê-se, em comunicado, acompanhado por fotografias dos estragos em vários equipamentos.

Segundo o emblema do Campeonato de Portugal, foi o segundo assalto num curto espaço de tempo, com os atos de vandalismo a visarem diversas áreas do recinto.



"Nas últimas semanas tinha sido roubado o sistema de som do estádio Alfredo da Silva e agora as instalações voltaram a ser vandalizadas. Além da destruição dos painéis solares, o Bar também foi completamente vandalizado, assim comos as casas de banho e o circuito elétrico do estádio", acrescenta a nota do Fabril.