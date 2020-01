Faleceu Carlos Santos

Carlos Santos, delegado da Liga Portugal desde 2002, faleceu esta quinta-feira na sua casa em Leiria, aos 62 anos. Com uma vida ligada ao futebol esteve em funções pela última vez na passada segunda-feira no encontro da 2.ª Liga entre o Estoril e o Benfica B, depois de 17 anos ao serviço da casa que gere o futebol profissional.





Nesta hora de dor para a família, amigos e companheiros da Liga Portugal, Pedro Proença fez questão de elevar "a dedicação e o profissionalismo de quem colocou, muitas vezes, o amor pelo futebol à frente de tudo". "O Carlos Santos era muito acarinhado pelos seus companheiros e uma pessoa que fazia por respeitar o que lhe era pedido num mundo cada vez mais exigente, como é o do Futebol Profissional. Nesse momento, temos de realçar o homem e a sua personalidade, que refletem alguém trabalhador e respeitador", afirmou o presidente da Liga Portugal, deixando ainda "uma palavra de conforto" à mulher, a quem a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências.À família enlutada,endereça também as sentidas condolências.