Faleceu João Clara, antigo treinador do Ferreiras

Faleceu esta segunda-feira João Clara, antigo treinador ligado à história do Futebol Clube de Ferreiras. Contava 59 anos e foi vítima de doença súbita.

Com passagens por vários clubes algarvios (Campinense, Louletano, Quarteirense, Leões de Tavira, Padernense e Ferreiras) enquanto jogador, Clara encerrou a carreira de futebolista e iniciou a de treinador no Ferreiras, que serviu, nesta última função, por 15 anos, tornando-se, até hoje, no técnico com mais tempo de serviços prestados ao emblema do concelho de Albufeira.

Em 2004/05 João Clara conduziu o Ferreiras à conquista do título de campeão do Algarve e à primeira subida do clube aos campeonatos nacionais, participando nas três épocas seguintes na extinta 3ª Divisão. Depois de sair do Ferreiras João Clara ainda treinou o Faro e Benfica.

Record apresenta sentidas condolências à família enlutada.