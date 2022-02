Morreu Mário Nunes, antigo jogador e treinador

Faleceu Mário Nunes, antigo jogador e treinador, que contava 78 anos. O óbito ocorreu no passado domingo e as cerimónias fúnebres têm lugar esta quarta-feira.Antigo júnior do Benfica, Mário Nunes foi internacional nesse escalão e somou várias subidas de divisão ao longo do seu percurso, quer enquanto jogador, quer na condição de treinador.Natural do Porto, Mário Nunes cumpriu toda a sua carreira de futebolista no sul, representando Olhanense (na 1.ª Divisão), Beja, Cova da Piedade, Almada, Farense (aqui também no campeonato principal) e Portimonense.No Farense esteve ligado a um dos maiores feitos da história do clube, fazendo parte da equipa que em duas épocas (1968/69 e 1969/70) saltou da 3.ª Divisão para o escalão principal do futebol português, e integrou o grupo que representou o Farense, pela primeira vez na sua história, na 1.ª Divisão (1970/71).Encerrou a carreira de jogador no Portimonense e aí iniciou um longo percurso como treinador. Logo na primeira época, 1974/75, conduziu os alvinegros a uma inédita subida à 1.ª Divisão.Na época seguinte estreou-se, como treinador, no escalão principal, no conjunto de Portimão, e neste patamar orientou também Estoril, Marítimo e Elvas. Teve ainda passagens por Lusitano de Évora, Vila Real, Lusitânia dos Açores, Os Oliveirenses (Açores), Amarante, Ittihad Tânger (Marrocos), Louletano, Penafiel, Montijo, Barreirense, Beja, Atlético, de novo Portimonense, Torres Novas, Madalena e por fim uma nova etapa no comando do Montijo, em 2003/04, na última época em que trabalhou.apresenta sentidos pêsames à família enlutada.