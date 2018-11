'Fan ID' e penas mais pesadas: Governo muda as regras para as claques

O 'Expresso' adianta este sábado que o Governo tem pronta uma proposta de lei tendo em vista a alteração do regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espectáculos desportivos, a qual servirá essencialmente para apertar o cerco às claques, que a partir do momento de entrada em vigor desse documento terão regras bem mais rígidas a cumprir.Para lá de definir algumas normas para a operação das chamadas claques (ou grupos organizados de adeptos, GOA) - nomeadamente a obrigatoriedade de estarem registadas como associação na Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), sob pena de não serem reconhecidas -, a nova proposta de lei decreta a criação de um cartão de identificação do adepto (um 'Fan ID', com uma foto de rosto, acompanhada de todos os seus dados pessoais. Este cartão será essencial para aceder ao espaço destinado aos GOA nos estádios, no qual onde apenas poderão estar adeptos munidos de um bilhete eletrónico intransmissível.Para além destas regras, as claques devem ter uma lista atualizada dos seus afiliados, algo que os clubes também têm de fazer, informando semestralmente as autoridades de eventuais atualizações no número de adeptos integrados nestes grupos. A entrada em vigor desta nova lei agravará as penas em caso de incumprimento, com multas que podem chegar aos 200 mil euros, podendo até ser vedado o acesso aos espaços destinados nos estádios aos GOA.Em relação à situação de Benfica, clube que não tem nenhum GOA registado, o 'Expresso' revela que caso a proposta de lei seja aprovada as águias não poderão apoiar nem os NN Boys nem os Diabos Vermelhos, pois tal apoio seria considerado ilegal. Essa situação, de acordo com o mesmo semanário, deixa as águias desagradadas, pois a mesma levaria a um controlo bem mais apertado dos eventuais apoios prestados. Por outro lado, o Benfica entende ser complicado registar os dados pessoais de todos os elementos das claques, sendo esse aliás um dos argumentos apresentados para 'enfraquecer' a proposta apresentada.Citado pelo 'Expresso', João Paulo Rebelo refere que esta proposta será um passo em frente, ainda que tenha consciência de que não será capaz de "erradicar o problema". "Temos de trabalhar, porque é óbvia a cobertura que os clubes dão, em seu benefício, a estes grupos organizados, que eu chamo de criminosos e que não devem ser confundidos com o adepto que gosta de ir ao futebol em família. No futebol há muito dinheiro que não é escrutinado, e a venda ilegal de bilhetes é um exemplo", explica o secretário de estado do desporto e juventude.