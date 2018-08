O Farense da 2.ª Liga empatou na manhã deste sábado a um golo com o Louletano do Campeonato de Portugal, em jogo de preparação disputado no relvado do complexo turístico de Vale do Lobo, em Almancil.Cássio Scheid foi o autor do golo do Farense, enquanto Mesquita marcou para o Louletano.

Autor: Armando Alves