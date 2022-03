Fazer a diferença: Naval 1893 integra menino ucraniano que jogava hóquei no gelo

A Naval 1893 está a fazer a sua parte na integração daqueles que mais precisam nesta altura de conflito e integrou esta sexta-feira o jovem ucraniano Anatolii, que chegou ao nosso país para fugir das agruras da guerra.

"Hoje integrámos o primeiro menino vindo da Ucrânia. É um privilégio para a nossa instituição receber heróis tão jovens, que nos vão ensinar muito mais do que nós a eles. Da nossa parte tentaremos, ao máximo, trazer alguma "normalidade" a estas crianças. Bem Vindo Anatolii!!! #todospelomesmo"

O jovem Anatolii era jogador de hóquei no gelo no seu país e agora que mudou de país, muda também de modalidade, conforme destaca o clube da Figueira da Foz. Vai jogar nos Sub 9 Traquinas do clube figueirense.

"Da pista para o sintético. Dos patins para as botas de futebol. Hoje integrámos e recebemos de braços abertos o Anatolii. Do Sokol Hockey Club Kyiv para a Associação Naval 1893. Bem vindo Anatolii e a toda a tua familia, nesta nova etapa das "nossas" vidas."

A Associação Naval 1893 mostra-se disponível para receber jovens ucranianos que estejam a chegar à Figueira da Foz e queiram praticar futebol ou kickboxing.