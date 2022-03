FC Porto, Sporting e Santa Clara já não correm risco de exclusão das provas UEFA nas próximas três temporadas, confirmou esta sexta-feira o Comité de Controlo Financeiro de Clubes (CFCB). Como lhes era exigido, até 31 de janeiro, os três clubes nacionais regularizaram dívidas pendentes, pelo que escapam à pesada sanção por parte da UEFA.Em comunicado, a UEFA "confirma que o CSKA Sofia (Bulgária), FC Porto (Portugal), Santa Clara (Portugal) e Sporting (Portugal) cumpriram com as condições previamente definidas pelo CFCB e não serão excluídos das competições de clubes da UEFA", sublinha, recordando que "em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, o Comité de Controlo Financeiro de Clubes UEFA decidiu excluir" os clube acima mencionados salvo se conseguissem "fazer prova, até 31 de janeiro de 2022, que saldaram as dívidas identificadas até 30 de setembro de 2021".Com efeito, apenas o Mons Calpe, de Gibraltar, não satisfez as condições definidas pela UEFA, pelo que incorre na sanção de exclusão.Adicionalmente, a UEFA sublinhou que o FC Porto, bem como o Wolverhampton (Inglaterra), estão livres do Fair Play Financeiro, confirmando a notícia que. Quer isto dizer que a SAD do FC Porto já não está obrigada a vender mais do que o que compra"O CFCB também emitiu despachos nos processos do FC Porto (POR) e do Wolverhampton Wanderers FC (ENG) que tinham celebrado acordos, em junho de 2017 e julho de 2020, respetivamente, relativos ao equilíbrio financeiro. Apurou-se que ambos os clubes cumpriram o objetivo geral do acordo na época 2021/22, pelo que saíram do regime de Fair Play Financeiro".