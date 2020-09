Federação associa-se à Amnistia Internacional na luta pelos direitos humanos

A Federação Portuguesa de Futebol e a Amnistia Internacional lançam esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, o projeto 'Eu Jogo pelos Direitos Humanos', uma iniciativa, que envolve também a Liga Portugal, entidades governamentais, a Altice, a NOS, várias instituições e associações de classe ligadas ao futebol, com o intuito de sensibilizar e educar para os direitos humanos através do desporto.





Tendo em conta o clima de violência, racismo, intimidação e ameaças à integridade física (pessoal e familiar), bem como o discurso de ódio sentido por agentes desportivos ou casos de tráfico humano, a Amnistia Internacional fez um apelo de envolvimento numa afirmação comum: 'Eu Jogo Pelos Direitos Humanos'.A dar a cara pelo projeto estão os selecionadores nacionais, Fernando Santos e Francisco Neto, bem como internacionais das seleções masculinas e femininas de futebol e jogadores da Liga NOS e Liga PRO. A lista completa inclui, também, internacionais de futsal, feminino e masculino, os árbitros Vanessa Gomes e Artur Soares Dias e outras personalidades do mundo do futebol.A FPF associou-se ao projeto numa ótica de continuidade do seu plano de responsabilidade social, que prevê uma intervenção firme sobre os fenómenos de violência nos recintos desportivos e o combate a todas as manifestações de racismo, xenofobia e intolerância.Nesse sentido, a federação dispõe-se, entre outras ações de consciencialização para os direitos humanos, a formar equipa com a Amnistia Internacional na Portugal Football School, para aí desenvolver formação específica em Direitos Humanos para jogadores, adeptos, dirigentes, treinadores, árbitros, jornalistas e outros membros do futebol e sociedade interessados.O projeto 'Eu Jogo pelos Direitos Humanos' já está a ser ativado nas competições organizadas pela FPF, nomeadamente no Play-off de acesso à Liga Placard, que decorre até domingo, 20 de setembro, no Palácio dos Desportos de Torres Novas.