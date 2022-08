Federação causa revolta no Atlético Malveira

Nelson Picarete, líder do Atlético Malveira, dá voz ao mal-estar para com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e lembra que a dívida de 13 mil euros pela utilização do seu estádio pelo Cova da Piedade não foi paga. "A FPF prometeu que o valor seria saldado após o final da época e até agora nada. Comunicaram-me que as contas poderiam ser acertadas com a realização na Malveira de jogos de Seleção, algo que não nos satisfaz", vinca o dirigente, indignado também com a formação das séries na 3ª divisão feminina: "Chegámos a equacionar desistir."