Federação Portuguesa de Futebol estende cartão branco a quase todas as competições

O cartão branco, recurso da arbitragem que premeia o fair-play, será estendido na próxima época a todas as competições da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com exceção à 1.ª e 2.ª Ligas e da Taça de Portugal.

"A FPF decidiu que a partir da próxima época, o cartão branco será aplicado em todas as suas competições, exceto I, II liga e Taça de Portugal. É um passo de gigante para a promoção da ética desportiva a nível do futebol. Queremos agradecer ao Conselho de Arbitragem da FPF este empenho", informa o Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED).

O PNED representa uma iniciativa governamental na promoção de "valores éticos inerentes à prática desportiva" e está sediado no Instituto Português do Desporto e Juventude, sendo dinamizado por um gabinete de coordenação.

"O cartão branco é um recurso pedagógico que visa enaltecer condutas eticamente corretas, praticadas por atletas, treinadores, dirigentes, público e outros agentes desportivos", informa o PNED.