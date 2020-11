Federação e Cruz Vermelha garantem testes de antigénio nas competições da FPF

A Federação Portuguesa de Futebol informa esta quinta-feira que estabeleceu um acordo com Cruz Vermelha Portuguesa que permite a realização de testes rápidos de deteção de antigénios para o SARS-CoV-2 por parte dos clubes do Campeonato de Portugal, Liga Feminina, Liga de Futsal e Campeonato Nacional Feminino de Futsal. A medida abrange 146 clubes.





O acordo viabiliza o processo de capacitação de médicos e enfermeiros de todos os clubes na aplicação das técnicas de testagem através da identificação de antigénios – recentemente aprovados para a resposta à covid-19.Fernando Gomes, presidente da FPF, congratulou-se com o acordo. "A FPF tem procurado por todos os meios criar condições para haver um controlo mais rigoroso da pandemia. Tendo subjacente a Orientação 36 da DGS, que permitiu reativar as competições seniores não profissionais, temos criado com a ajuda de parceiros as condições para haver uma testagem mais alargada de forma evitar quanto possível a propagação do vírus e manter a prática competitiva em segurança. Dessa forma, é com imenso gosto que anunciamos a parceria que celebramos com a Cruz Vermelha e agradeço, na pessoa do seu presidente prof. Francisco George, a possibilidade que vai levar à capacitação de todos os clubes para uma testagem mais abrangente de jogadores, técnicos e restante staff. "E acrescenta: "Através deste protocolo, os clubes poderão eles próprios fazer a testagem através dos testes antigénio que estarão disponíveis a partir do dia 9."Francisco George, presidente nacional da Cruz Vermelha, destaca a cooperação entre as entidades: "Todos os portugueses devem estar juntos no sentido de contribuírem para a prevenção e controlo da atividade viral do coronavírus. É neste contexto que a Federação Portuguesa de Futebol e a Cruz Vermelha Portuguesa estão unidas num acordo firmado que visa assegurar através da formação uma maior segurança no que respeita a atividade dos jogadores e das equipas que participam em provas da federação. É neste quadro que a Cruz Vermelha assegura acompanhamento e formação que visa o diagnóstico precoce de jogadores, funcionários e staff em geral para detetar infeções e evitar a propagação e transmissão do vírus."