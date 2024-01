Federação e Liga de futebol lamentam morte de presidente do Covilhã

A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional lamentaram hoje a morte do presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, com a primeira instituição a instituir um minuto de silêncio nas suas competições.

"A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decretou o cumprimento de um minuto de silêncio nos jogos que se realizam este fim de semana em todas as suas competições", pode ler-se em nota hoje divulgada.

Mendes, que presidia ao clube há quase duas décadas, desde 2004/05, foi ainda lembrado pelo presidente federativo, Fernando Gomes, que recebeu a notícia do óbito com "profunda consternação", vendo desaparecer uma "figura marcante do clube e do futebol português".

"Nos últimos 20 anos, José Mendes liderou com carisma e dedicação um clube que é uma bandeira da região e um baluarte do futebol português. José Mendes foi um verdadeiro 'leão da serra' e deixa o futebol e o dirigismo mais pobres", pode ler-se na mensagem do dirigente.

A Liga, por seu lado, lembrou a passagem de Mendes como membro da direção desta instituição, quando o clube militava na II Liga, um escalão acima daquele em que atualmente compete, a Liga 3.

O presidente do Sporting da Covilhã, José Mendes, morreu hoje, aos 65 anos, informou o clube serrano.

O dirigente encontrava-se internado desde outubro no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, na Covilhã, desde que contraiu uma infeção que originou outras complicações na saúde do antigo militar.

José Mendes foi eleito presidente dos 'leões da serra' em setembro de 2004, quando o emblema serrano era gerido por uma comissão administrativa, e foi reeleito em dezembro de 2021.

A partida marcada para sábado entre o Sporting da Covilhã e o Amora foi adiada, para data a definir, de acordo com informação avançada pelo clube e já confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).