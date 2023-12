Federação Portuguesa de Futebol distribui 6,5 milhões de euros para a formação

A Federação Portuguesa de Futebol vai distribuir 6,5 milhões de euros pelos clubes que não marcaram presença nas fases de grupos das competições europeias na época 2022/23, pelo que ficarão de fora Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga, bem como as equipas B da 2ª Liga.Esta verba disponibilizada pelo organismo que tutela o futebol português é proveniente do fundo de solidariedade da UEFA e é destinada ao futebol de formação. Face à temporada passada, o valor total do bolo sofreu um aumento substancial, sendo adicionados pouco mais de 370 mil euros.Feitas as contas, cada um dos 30 clubes que compete nos campeonatos profissionais (1ª e 2ª Liga) e está abrangido pelo fundo de solidariedade da UEFA, irá encaixar cerca de 219 mil euros.