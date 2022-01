Federação Portuguesa de Futebol organiza conferência internacional "Ciência e futebol"

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta sexta-feira, em comunicado no site oficial, a realização de uma conferência internacional "Ciência e futebol" nos dias 29 e 30 de abril, na Cidade do Futebol, em Oeiras, que terá como organizadora a Portugal Football School (PFS), unidade de investigação e formação da FPF.O evento irá contar com "investigadores nacionais e internacionais que irão apresentar e discutir temas relevantes e emergentes de áreas científicas relacionadas com as Ciências do Desporto aplicadas ao futebol, futsal, futebol de praia e futebol virtual através da realização de diversas conferências e comunicações livres".As inscrições já estão abertas aqui , onde também poderá consultar o programa dos dois dias, que marcam o quinto aniversário da Portugal Football School, fundada em 2017. Nos anos anteriores, "tiveram lugar conferências científicas sobre saúde, arbitragem e nutrição", com o nome 'Football is Medicine'."Um dos desígnios da Portugal Football School é o da transferência de conhecimento na área do desporto e em particular do futebol. Nessa medida, ficou desde cedo definido que organizaríamos um evento desta envergadura pelo menos uma vez por ano, em estreita colaboração com a Unidade de Saúde e Performance da FPF e juntando-se-nos agora o Portugal Football Observatory, criado há praticamente um ano", explicou André Seabra, diretor da PFS.Também João Brito, fisiologista da Seleção Nacional, apoiou a iniciativa. "Nos últimos 5 anos, a produtividade científica da Portugal Football School foi significativa e isso deve-se às colaborações que foram sendo estabelecidas com diversas instituições científicas nacionais e internacionais. Neste evento, procuraremos discutir as principais áreas de investigação que têm sido abordadas, focando os assuntos em áreas diversas da ciência aplicada ao futebol", referiu.