Federação Portuguesa de Futebol recebe 400 mil euros para combater resultados combinados

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira ter recebido um financiamento da União Europeia para combinar os resultados combinados no no desporto no valor de 400 mil euros. O projeto Sport Against Match-Fixing (SAMF) irá ser executado em dois anos."Sob a coordenação da FPF e com a parceria da portuguesa SEA (Sport Evolution Alliance), da FIBA Europe com sede na Alemanha, das Federações de Futebol de Malta e da Lituânia, do Panathlon International com sede em Itália e da holandesa EUNIK., pretende-se sensibilizar atletas da formação de várias modalidades desportivas para os perigos do Match-Fixing e o impacto negativo que a associação a este fenómeno tem nas suas carreiras, recorrendo-se para o efeito a novas tecnologias adaptadas àquelas idades", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial do organismo encabeçado por Fernando Gomes.