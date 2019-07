Feirense vence Desportivo das Aves em jogo de preparação

Um golo de João Tavares deu hoje a vitória ao Feirense, da II Liga portuguesa de futebol, por 1-0 sobre o Desportivo das Aves, da I Liga, em jogo de preparação disputado no Estádio Marcolino Castro.

O único golo do encontro surgiu aos 20 minutos, quando Christian serviu João Tavares, que rematou com eficácia para a baliza do Desportivo das Aves.

Aos 23 minutos, Guilherme Ramos voltou a marcar, de cabeça, após canto de Ruca, mas o lance foi anulado por uma alegada falta.

Sem desacelerar, o Feirense continuou a somar boas ocasiões de golo. Fati voltaria a fazer mexer as redes, mas, desta vez, o árbitro assinalou fora-de-jogo.

Na segunda parte, Boupendza, Christian e Fati somaram as primeiras situações de perigo e o 2-0 só não apareceu porque João Victor acertou em cheio na trave, aos 85 minutos.

O Feirense alinhou de início com Bruno Brigido, Edson, Gui Ramos, Ricardo, Ruca, Afonso, Christian, Tavares, Boupendza, Nsor e Fati. Jogaram ainda Caio, Benjamim, Diga, Ícaro, Cavadas, Zé Ricardo, Marco Soares, Vítor, Bruno e João Victor.

Quanto ao Desportivo das Aves, começou com Fábio, Rúben Oliveira, Ponck, Adam, Bruninho, Estrela, Erik, Bruno Lourenço, Wellinton, Karahbam e Peu, sendo que ainda foram utilizados Raphael, Milos, Mohammadi, Rodrigues, Kevin, Miguel Tavares, Leandrinho e Varelo.