Fernando Gomes: «Continuaremos a procurar fazer do futebol um terreno de valores positivos»

Fernando Gomes garantiu este sábado que a Federação Portuguesa de Futebol, continuará a "procurar fazer do futebol um terreno de valores positivos" este ano."A ética, a inclusão e responsabilidades sociais, a proteção dos mais desamparados, discriminados ou doentes ou a elevação cívica terão de ser defendidos por quem tem a honra e o privilégio de fazer parte da família do futebol. Temos a obrigação, prática e não retórica, de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais segura, saudável, feliz e otimista", refere o presidente da FPF na mensafgem de Ano Novo."A entrada do ano novo apresenta-se como uma ocasião propícia para estabelecer as ambições e objetivos que nortearão as nossas vidas pessoais e profissionais ao longo dos próximos meses.Se sabemos que 2021 foi especialmente difícil e que, devido ao contexto pandémico, terminará de uma forma que não desejávamos, sentimos como igualmente importante que os portugueses e todos os amantes do futebol e do desporto em geral recebam uma mensagem de esperança para o que aí vem. A FPF, garanto-vos, tudo fará para que o futebol português continue a trilhar os caminhos do sucesso desportivo, da solidez económica e da responsabilidade social.Assim, ainda antes de fazer qualquer balanço ou antecipação dos enormes desafios que temos pela frente, gostaria de enviar uma palavra de conforto a todos os que sofreram os efeitos da pandemia ou que, por outras razões, não tiveram um ano tão bom como desejariam.Gostaríamos igualmente de agradecer especialmente a todos os ajudaram mais diretamente as populações, continuando a dar demonstrações de enorme coragem cívica no exercício das suas funções. Da parte da FPF, reafirmamos o nosso compromisso de procurar estar sempre à altura da vossa generosidade.Continuaremos, assim, a procurar fazer do futebol um terreno de valores positivos. A ética, a inclusão e responsabilidades sociais, a proteção dos mais desamparados, discriminados ou doentes ou a elevação cívica terão de ser defendidos por quem tem a honra e o privilégio de fazer parte da família do futebol. Temos a obrigação, prática e não retórica, de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais segura, saudável, feliz e otimista.Procuraremos, ao longo do próximo ano, cumprir os nossos principais objetivos estatutários – fomentar e desenvolver a prática do futebol e representar internacionalmente o País de que tanto nos orgulhamos –, mas também continuar a servir de catalisador para uma sociedade mais desenvolvida desportivamente.A recuperação do número de atletas federados, retomando os indicadores anteriores ao aparecimento da pandemia, é o melhor exemplo da paixão dos portugueses pelo futebol, da dedicação e da superação de dirigentes, treinadores, atletas e de todos aqueles que estão envolvidos na promoção da prática deste desporto.É, pois, a todos eles que dirijo uma palavra de gratidão e simultaneamente de admiração pelo seu amor pelo futebol, pela sua notável resiliência e pelo seu exemplo inspirador.Sabendo que os portugueses vibram com os êxitos das nossas seleções nacionais e que as competições e os clubes nacionais são uma fonte de alegria e convívio quase inigualáveis, procuraremos também continuar a dar a todos os protagonistas da nossa modalidade condições de sucesso. Sabemos que essas serão vitórias de todos nós.Enviando uma palavra de carinho especial a todos aqueles que não puderam estar nesta época, por doença ou trabalho, com os seus familiares e amigos, desejo em meu nome e em nome da Direção da FPF, os mais sinceros votos de um excelente Ano Novo! "