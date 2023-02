Fernando Gomes convoca associações e Liga para debater sobre a igualdade de género no desporto

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), convocou, durante dois dias, todas as associações distritais, associações de classe e Liga para debater sobre a igualdade de género no desporto, tema dominante no Programa Executivo da FPF, com o objetivo de tornar o futebol mais paritário.

Para além deste tema, foram ainda discutidos os caminhos do futuro da formação na área do futebol através dos projetos da Portugal Football School, que cumpre o seu quinto aniversário de atividade, e o aumento dos níveis de prática desportiva para os mais idosos, temática que se enquadra no Plano Estratégico da FPF Futebol 2030.

Nesta reunião marcaram presença os presidentes de 21 das associações distritais e regionais, da Liga Portugal, Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), o Sindicato de Jogadores (SJ), Associação Nacional dos Enfermeiros Desportivos e Massagistas (ANEDAF) e Associação de Médicos de Futebol (AMEF). Já por impedimento justificado estiveram ausentes a AF Bragança e a Associação Nacional de Dirigentes de Futebol e Futsal (ANDIF).