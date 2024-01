Fernando Gomes deixa 5,5 milhões às Associações

O final do mandato de Fernando Gomes aproxima-se, mas o presidente da Federação Portuguesa de Futebol pretende garantir que, mesmo após a sua saída, as Associações Distritais de Futebol tenham recursos para continuar a desenvolver projetos que visem o aumento do número de atletas federados.Para isso, o dirigente de 71 anos comunicou aos líderes das Associações que essas terão acesso a um fundo no valor de 5,5 milhões de euros, a distribuir durante as próximas duas temporadas - 2024/25 e 2025/26.Este fundo vem no seguimento dos apoios aos programas iniciados ao longo dos últimos 6 anos, que são vistos como fulcrais para o desenvolvimento do futebol, principalmente no que toca a recursos humanos, com a contratação de profissionais nas áreas de gestão, coordenação técnica, apoio ao projeto feminino e comunicação, pagos na íntegra pela Federação.