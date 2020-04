Fernando Gomes diz que operadoras de TV vão "cumprir com o que foi estabelecido"

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) agradeceu esta quinta-feira às operadoras televisivas pela "decisão de cumprir com o que foi estabelecido" e garantirem o pagamento das verbas de transmissão dos jogos aos clubes da Liga NOS e da 2.ª Liga.

Em nota publicada no site da FPF, Fernando Gomes considera ainda que a medida "é um passo importante para conseguir um ponto de equilíbrio que muito ajudará a ultrapassar uma crise inesperada" no futebol português, uma "atividade que hoje em dia está profundamente afetada", pela pandemia do coronavírus.





"A situação que o mundo enfrenta põe à prova o melhor de cada um de nós.São momentos que nenhum ser humano julgou algum dia enfrentar e que desafiam também a normal atividade das organizações que lideramos. Uma atividade que hoje em dia está profundamente afetada.O futebol não é – não podia ser – exceção. São notórias as dificuldades de um setor que contempla, quase impotente, o vazio das bancadas. Ali, onde antes havia alegria e vibração, hoje resta o silêncio.Num momento como este, dizia, são ainda mais importantes as relações que fomos capazes de estabelecer. Ganha por isso particular relevo a atitude dos operadores nacionais. Numa hora complexa para todos nós, o futebol aprecia - e estou certo de que será capaz de reconhecê-lo durante muito tempo – a vossa decisão de cumprir com o que foi estabelecido.Acreditem que a decisão agora tomada por Altice, NOS, Vodafone e SportTV é fundamental para os clubes do futebol profissional em Portugal. É, também, um passo importante para que possamos conseguir um ponto de equilíbrio que muito ajudará a ultrapassar uma crise inesperada.Enquanto responsável pela Federação Portuguesa de Futebol, estejam certos de que não o esquecerei.O presidente da Federação Portuguesa de Futebol,Fernando Gomes"