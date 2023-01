Fernando Gomes e Roberto Martínez visitaram ala pediátrica do Hospital de Santa Maria

Fernando Gomes e Roberto Martínez visitaram, esta terça-feira, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, no lançamento da iniciativa 'Tetos de Esperança', que levou à decoração de oito salas da Unidade de Cirurgia Pediátrica daquele hospital.





O presidente da FPF e o selecionador nacional foram recebidos pelo presidente do Conselho de Administração Daniel Ferro, e, entre outros responsáveis clínicos, da diretora de serviço da Unidade de Cirurgia Pediátrica, Miroslava Gonçalves.Numa visita que contou também com o diretor da FPF, João Vieira Pinto, os responsáveis viram de perto os desenhos dos craques e das mascotes da Equipa das Quinas nos vários tetos da ala pediátrica e conviveram com várias crianças internadas, às quais entregaram presentes com o selo da FPF."É a afirmação de que a FPF é muito mais do que uma federação de futebol. Não podemos esquecer o nosso papel interventivo na vida das pessoas. Esta iniciativa permite que as crianças internadas tenham um momento mais relaxante e de melhor situação. Esperamos conseguir minimizar o impacto tão negativo que é estarem no hospital a recuperar de uma doença. Esta tem sido a nossa prática, estar próximo dos portugueses nas mais diversas situações. Tudo faremos para que este exemplo possa ser replicado por outros hospitais em Portugal", afirmou Fernando Gomes, ao canal 11.Já o selecionador Roberto Martínez admitiu ser "uma iniciativa especial". "É Um projeto que marca muitas vidas de meninas e meninos. As crianças representam uma cultura e um país. E espero que tudo isto traga felicidades às crianças que passam um momento difícil", vincou o técnico espanhol.