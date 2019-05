Fernando Gomes: «Estão criadas todas as condições para que seja um excelente jogo»

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, fez um balanço da temporada, dizendo ter sido "extremamente competitiva". O dirigente sublinhou ainda a festa do dia da Taça de Portugal e não deixou de dar uma palavra às equipas que desceram e subiram de divisão."Este dia é sempre de festa, independente das equipas que jogam a final. Está na tradição do povo português vir ao Jamor ver este espetáculo num ambiente fantástico. Estão criadas todas as condições para que seja um excelente jogo de futebol. Duas grandes equipas, dois clubes dos mais representativos do nosso futebol.""É uma época extremamente competitiva, disputada no limite até ao fim, com duas equipas que sobressaíram na I Liga, dois clubes de referência que tiveram esta época uma participação na Liga dos Campeões. O Sporting, depois das dificuldades do início da época, recuperou e ganhou a Taça da Liga e está na final da Taça. Alcançou um terceiro lugar na Liga.""Gostaria de dar os parabéns a todas as equipas que conquistaram o direito a participar nas provas europeias na próxima época. Uma palavra de ânimo e solidariedade às equipas que desceram à 2.ª Liga, que têm todas a condições para recuperar e regressar ao seio dos grandes.""Entre as vicissitudes que o nosso futebol tem, temos de relembrar a qualidade e o aparecimento de muitos jovens jogadores que vão ser a base da nossa Seleção num futuro muito próximo. E não posso deixar de referenciar o aparecimento de uma competição como a Liga Revelação, onde muitos desses jovens iniciaram e época e mais tarde puderam jogar nas primeiras equipas dos seus clubes.""É uma época para recordar e analisar o que eventualmente de menos positivo aconteceu, no sentido de continuarmos este trilho positivo do futebol português."