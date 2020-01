Fernando Gomes: «Foi a época de maior sucesso desportivo da nossa história»

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, fez um balanço claramente positivo de 2019, lembrando as várias conquistas das diferentes seleções nacionais.





"Chegamos ao final deste ano com a consciência do dever cumprido e com a satisfação de sabermos que esta foi a época de maior sucesso desportivo da nossa história federativa", disse o líder da FPF na mensagem de Natal, publicado no site do organismo.Gomes destacou ainda o lançamento do Canal 11 e as ações de cariz solidário que foram levadas em frente."A FPF é uma organização que valoriza o êxito desportivo mas que, acima de tudo, acredita que o futebol poderá contribuir para o desenvolvimento económico e social do País que devota um carinho tão incondicional às suas vinte e cinco Seleções Nacionais.Chegamos ao final deste ano com a consciência do dever cumprido e com a satisfação de sabermos que esta foi a época de maior sucesso desportivo da nossa história federativa.Campeões Europeus de Futebol e Futsal em título, já este ano estivemos presentes em seis finais de grandes competições internacionais, conquistámos a Liga das Nações, na sua primeira edição, e os campeonatos da Europa e do Mundo de Futebol de Praia. Ainda na areia, vencemos a medalha de ouro nos Jogos Europeus.Fomos igualmente dignos vice-campeões do 1º Campeonato da Europa de Futsal Feminino , disputado em Gondomar, e do Campeonato da Europa de sub-19 de futebol, jogado na Arménia.Com a presença garantida no Euro 2020, onde defenderemos o título conquistado em França, procuraremos também, no início deste ano, na Ronda de Elite, assegurar a presença no Mundial de Futsal. Marcámos ainda presenças brilhantes nas meias finais do Euro sub-17 feminino e no Euro sub-19 de futsal.A todas estas conquistas, garantidas por via de um excelente trabalho conjunto entre clubes, FPF e respetivos sócios, juntaram-se algumas vitórias fora do terreno de jogo.Projetámos e lançámos o Canal 11 que, ao longo dos últimos meses, tem ajudado, através do seu olhar positivo, solidário e igualitário, a FPF a cumprir os seus objetivos estatutários: promover e desenvolver a prática do futebol que, pela primeira vez na sua história, atingiu a marca dos 200 mil praticantes federados.Procurámos, igualmente, em todas as ocasiões, assumir a nossa responsabilidade social. Fomos ao encontro dos mais desprotegidos: tentámos minorar as suas dificuldades e, acima de tudo, procurámos ajudar os portugueses a construir um futuro mais sustentado.Apoiámos 23 bolseiros do ensino secundário, visitámos fãs que vivem em bairros problemáticos, ajudámos a premiar os melhores professores e as melhores iniciativas de pendor social; respondendo ao repto do Presidente da República, procurámos sempre dar o nosso contributo para a redução das desigualdades, recebendo e dinamizando projetos com a comunidade sem abrigo. Oferecemos, como parceiros, equipamentos e apoio logístico à equipa nacional de futebol de rua.Fomos especialmente ativos na inclusão de pessoas com deficiência e incentivámos os portugueses a adotarem estilos de vida mais saudáveis; fizemos do futebol um instrumento de promoção da saúde, desde os mais jovens aos mais idosos.Fomos solidários com Moçambique no combate à enorme tragédia provocada pelas cheias e, através dos nossos atletas, realizámos muitos sonhos de pequenos e graúdos.Não fomos perfeitos, não conseguimos fazer tudo o que queríamos, mas agimos sempre na convicção de que a amabilidade, a ternura, o altruísmo, a inclusão e a responsabilidade social têm de ter lugar marcado na nossa agenda de todos os dias.Procuraremos, em 2020, ser ainda melhores. Tentaremos, dentro e fora dos estádios ou pavilhões, na Cidade do Futebol ou no Canal 11, ser dignos da confiança que milhões de portugueses depositam em nós.Desejo, em meu nome e em nome de toda a FPF, um Santo Natal e um excelente 2020 para todos os portugueses."