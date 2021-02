Fernando Gomes pede o regresso da atividade nos escalões de formação das várias modalidades

Fernando Gomes mostrou-se esta quarta-feira muito preocupado com o facto de a atividade nos escalões de formação estar parada. O presidente da Federação, que falava na Audição Pública da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, em representação das federações de futebol, andebol, patinagem, voleibol e basquetebol, lembrou também que o desporto "não recebeu um cêntimo para combater um conjunto de despesas e acréscimo de custos de um processo pandémico que dura há quase um ano".





"Uma das grandes preocupações tem a ver com a inatividade no seio do movimento associativo, nomeadamente nos escalões de formação. Estas federações tiveram uma redução total de 65 por cento dos atletas inscritos na formação masculina e feminina. Desses apenas 13% têm atividade desportiva", explica Fernando Santos, adiantando que em outros países foi possível manter a atividade da formação, "nomeadamente nos escalões de 10, 11 e 12 anos, onde foi provado que o nível de propagação do vírus é reduzido".