Fernando Gomes: «Presidente do FC Porto? Creio que a minha relação com o futebol terá terminado depois da FPF»

Fernando Gomes deu uma entrevista ao programa 'Primeira Pessoa', da RTP, em que é instado sobre o clube do que coração."As pessoas sabem que eu sou portista. Não deixo de ser portista mas, na função que exerço, todos os clubes são do meu coração", referiu o antigo dirigente do FC Porto e antigo basquetebolista dos dragões que conquistou cinco campeonatos na modalidade. O atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol negou que possa vir a ser líder dos azuis e brancos."Em tudo na vida há um tempo para as coisas acontecerem. Depois do trajeto que tive na FPF, tendo contribuindo de forma sistemática para o engrandecimento do futebol como atividade, creio que o tempo da minha relação com o futebol terá terminado", adiantou, abordando ainda a saída do FC Porto."O presidente Pinto da Costa sabe a razão da minha saída. Não foi com o apoio do FC Porto que fui presidente da Liga, até houve um movimento contra. Como presidente da Liga tive de saber apoiar todos os clubes de igual forma", reiterou ainda Fernando Gomes.