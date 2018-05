Continuar a ler

Fernando Gomes falou depois acerca do papel fundamental que a FPF tem na formação de árbitros e dirigentes e realçou que o crescimento é mútuo.



"Sem árbitros não é possível haver jogos e os árbitros usados nestas competições são oriundos das associações de futebol. É extremamente importante o uso da formação que recebem, que possam ser potenciados e utilizados neste tipo de competições", explicou, centrando-se depois no dirigismo.



"A FPF pode interligar com este tipo de associações no sentido de potenciar a formação dos dirigentes Sabemos o que é ser dirigente em Portugal. O nível que têm de dedicar a esta actividade e em condições muito difíceis", concluiu.

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esteve hoje presente na assinatura de um protocolo entre a instituição que lidera, a Câmara Municipal do Seixal e a Associação de Coletividades desse concelho.Na cerimónia de assinatura do protocolo, o dirigente destacou a importância do futebol amador no desenvolvimento social e realçou que "são já mais de dez mil os praticantes de recreação e lazer que estão debaixo do guarda-chuva da FPF mais de 30 concelhos" com quem já celebraram este tipo de protocolos.