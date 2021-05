Cinco Federações receberam o Partido Comunista na Cidade do Futebol

Os presidentes das Federações de futebol, andebol, basquetebol, patinagem e voleibol reuniram-se, esta segunda-feira, com uma delegação do Partido Comunista Português, na Cidade do Futebol, para debater alguns temas relacionados com a retoma da atividade desportiva e ainda projetos relacionados com o programa de resiliência.





Fernando Gomes, líder da FPF, foi o anfitrião do encontro, no qual estiveram também presentes Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, Patrícia Machado, da Comissão Política do Comité Central e responsável pela área do desporto, e Alma Rivera, membro do Comité Central e deputada do PCP na Assembleia da República, para além dos líderes das restantes federações: Miguel Laranjeiro (Andebol), Manuel Fernandes (Basquetebol), Luís Sénica (Federação de Patinagem) e Vicente Araújo (Voleibol). Também José Couceiro, vice-presidente da FPF, e Pedro Dias, diretor da entidade, marcaram presença.A reunião foi um pedido expresso de Jerónimo de Sousa, que se mostrou satisfeito com a mesma. "Procurámos ouvir a opinião das federações, saber quais são os problemas centrais colocados, qual a perspetiva em termos de futuro do Orçamento de Estado e particularmente em termos de atribuição das verbas necessárias para o relançamento da atividade desportiva", referiu o secretário-geral do PCP, sobre um encontro que considerou "enriquecedor, tendo em conta a experiência que os dirigentes têm."Jerónimo de Sousa deixou depois uma garantia. "Assumimos o compromisso, através da nossa atividade parlamentar e de propostas de iniciativas legislativas, de corresponder àquilo que são necessidades absolutas para a área do desporto que simultaneamente combatam a Covid-19 e façam voltar a normalidade", frisou, mostrando-se convicto da importância do desporto para a população portuguesa."O povo português precisa muito do desporto. Essa foi uma ideia central falada nesta conversa: a contribuição que uns e outros podemos dar para a valorização do desporto, como um bem público, um bem nacional, um princípio democrático que a Constituição da República aponta", enalteceu.