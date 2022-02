Fernando Madureira paga multa de 2600 euros pelo comportamento nos estádios de futebol

Fernando Madureira, chefe da claque Super Dragões, foi condenado a uma coima de 2600 euros, em cúmulo jurídico, pela prática de quatro infrações cometidas em estádios, entre 2018 e 2020. A decisão do Juízo Local de Pequena Criminalidade do Porto, desta terça-feira, mantém o primeiro veredito da Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto.

Segundo nota divulgada nesta quarta-feira pela Procuradoria-Geral Distrital do Porto, em causa estão duas situações de "prática de atos de incitamento à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância, outra por arremesso de objetos e outra pelo envergamento de vestuário que incite à violência ou intolerância nos espetáculos desportivos"

Em causa, segundo adianta o 'Correio da Manhã', estão, por exemplo, o facto de Madureira usar uma camisola com inscrições contra o Benfica ('F*** 5LB'), mas também os protestos contra os jogadores do FC Porto, em Vila do Conde, depois de um empate a duas bolas, frente ao Rio Ave. Na altura, 'Macaco' tirou a camisola e lançou na direção dos jogadores orientados por Conceição.

Além desse jogo no Estádio dos Arcos, a 26 de abril de 2019, estão no processo os jogos de 28 de outubro de 2018, no Dragão, entre FC Porto e Feirense (2-0), de 3 de fevereiro de 2019, no D. Afonso Henriques, em Guimarães, frente ao Vitória (0-0), e de 8 de fevereiro de 2020, no Dragão, numa vitória (3-2) sobre o Benfica.

Ao 'Correio da Manhã', Fernando Madureira garante que vai recorrer novamente desta decisão, agora para o Tribunal da Relação do Porto.