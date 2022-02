Fernando Madureira proibido de entrar em recintos desportivos durante cinco meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Juízo Local de Pequena Criminalidade do Porto julgou como improcedente um recurso de Fernando Madureira, confirmando o primeiro veredito da APCVD, de setembro de 2021, que condenou o líder dos Super Dragões a uma proibição de entrada em recinto desportivo por 5 meses e a uma multa de 2.600 euros.Em causa estão quatro infrações, duas delas relativas a "prática de atos de incitamento à violência, racismo, xenofobia e intolerância", em jogos do FC Porto realizados entre 2018 e 2020. Macaco, como é conhecido, vai recorrer para a Relação do Porto.