Fernando Madureira recorre para o TAD do castigo de 10 meses

Fernando Madureira e o Canelas vão recorrer para o TAD do castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao dirigente do clube e líder da claque Super Dragões com uma suspensão de dez meses (315 dias) por causa deste ter violado sistematicamente outra suspensão de 135 dias que já lhe tinha sido aplicada no início deste ano.O Regulamento de Disciplina da FPF proíbe quem está suspenso de aceder a recintos desportivos e, segundo o CD, Fernando Madureira foi identificado em pelo menos sete jogos da Liga 3.