Fernando Santos esteve em Chaves no pontapé de saída da 'Clericus Cup'

O selecionador Fernando Santos esteve em Chaves no sentido de promover a Clericus Cup, torneio que se realiza de 4 a 6 de julho na cidade flaviense e que tem o treinador como padrinho. Este domingo ficou marcado pelo jogo entre os padres da Diocese de Vila Real frente à Seleção Nacional do Clero (vitória por 6-0 para os vila-realenses), embate que serviu de apresentação à prova e que teve o técnico na bancada."Conheço o padre Ivo Coelho há muitos anos e quando ele me convidou para apadrinhar este evento não podia dizer que não. Estou cá com algum sacrifício porque vim de Lisboa de propósito e volto ainda hoje. No entanto, é por uma causa que merece, este tipo de eventos fazem falta porque os padres têm uma missão importante. Espalham amor e conseguiram reunir aqui muita gente", referiu aFernando Santos, que fez ainda uma analogia em relação à Seleção: "Posso dizer que só ganhamos o que ganhámos a partir do momento em que nos tornamos uma família".Após a partida, Fernando Santos esteve numa palestra que se realizou no Auditório do Centro Cultural de Chaves.