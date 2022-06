Fernando Santos reclama 4 milhões de euros

O Selecionador Nacional, Fernando Santos, começou a apresentar ontem a sua defesa, pedindo a anulação de liquidação do IRS no valor de cerca de quatro milhões de euros relativas aos anos de 2016 e 2017. O contrato celebrado entre Fernando Santos e a FPF terá sido feito através de uma empresa, a Femacosa, tendo já sido liquidado o respetivo IRC. A Autoridade Tributária alega que o vínculo deveria ter sido celebrado diretamente com o Selecionador Nacional, cuja defesa está a cargo do fiscalista António Lobo Xavier.