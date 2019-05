O Ferreiras conquistou esta quarta-feira, pela primeira vez na sua história, a Taça do Algarve, ao bater o Almancilense por 1-0, na final disputada no Estádio Algarve. Bonifácio foi o autor do único golo da partida, aos 75 minutos.O Ferreiras já havia chegado à final em três ocasiões, perdendo sempre, jejum agora quebrado, na 20.ª edição da prova.Num jogo muito equilibrado, o Ferreiras, que terminou a Série D do Campeonato de Portugal no 17.º lugar, sendo despromovido, só perto do fim conseguiu superiorizar-se frente ao Almancilense, sexto classificado da 1.ª Divisão da AF Algarve.No historial da Taça do Algarve o Lusitano de Vila Real de Santo António continua a ser o clube com mais triunfos (quatro) seguindo-se Almancilense, Lagoa, Louletano, Esperança de Lagos e Portimonense (dois) e Ferreiras, Silves, Messinense, Campinense, Guia e Alvorense (um).