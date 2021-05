Ferreiras: Presidente António Colaço pode abandonar ao fim de 19 anos no cargo

António Colaço, um dos fundadores do Futebol Clube de Ferreiras, somando 37 anos como dirigente, os últimos 19 na condição de presidente, poderá deixar a liderança da coletividade, caso sejam apresentadas listas nas eleições marcadas para as 18 horas deste sábado.





"É importante e desejável que surja sangue novo e não irei recandidatar-me", assegura o dirigente, um dos principais responsáveis pela afirmação do Ferreiras a nível nacional e também no âmbito nacional, com várias participações no Campeonato de Portugal e na Taça de Portugal.As eleições realizam-se este sábado, logo depois do jogo de futebol feminino de sub-19 entre o Ferreiras e o Ourique, a contar para o torneio nacional promovido pela FPF e que decorrerá à porta fechada. De acordo com os estatutos do clube, as listas podem ser apresentadas até ao início da assembleia.Também este sábado decorrerá a entrega das faixas de campeões do Algarve à equipa de futebol masculino de sub-23, que alcançou esse título na época 2019/20. O campeonato terminou pouco antes da pandemia levar à suspensão das competições de futebol e só agora foram criadas condições para a homenagem aos campeões.