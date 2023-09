Filipa Patão e o jogo do Benfica com o Riga: «Manter a calma, a paciência e a estratégia»

O Benfica vai ter de "entrar forte" e "ter paciência" para vencer na sexta-feira o Riga na final da primeira ronda de qualificação para a Liga dos Campeões feminina, considerou esta sexta-feira a treinadora Filipa Patão.

"Sabemos que vamos ter de entrar fortes, com as nossas dinâmicas e tentar fazer rapidamente o golo", afirmou a técnica das encarnadas, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com a formação letã, a disputar na sexta-feira, no centro de estágios do Seixal.

Filipa Patão considerou essencial que a equipa saiba "manter a calma, a paciência e a estratégia" caso o golo tarde em aparecer, lembrando: "Às vezes, as equipas deixam de acreditar no processo, porque o golo não aparece".

A treinadora das tricampeãs portuguesas, que procuram a terceira presença consecutiva na fase de grupos da Champions, destacou a competência defensiva do adversário, que se encontra numa fase diferente da época, com 14 jogos disputados, nos quais soma 13 vitórias e um empate.

"Esperamos uma equipa que vai fazer do processo defensivo a sua maior valência, e vai procurar chegar ao golo num momento de transição ou de bola parada", afirmou a técnica, lembrando que o Riga "foi competente defensivamente" e teve "um bocadinho de sorte à mistura" na vitória por 1-0 frente ao Shymkent, do Cazaquistão, da meia-final da primeira ronda de qualificação.

Filipa Patão considerou que a carga de jogos nesta fase da época é uma questão que deve analisada: "As entidades organizadoras devem pensar muito no que querem para as equipas que fazem o apuramento para a Liga dos Campeões. Jogar quatro jogos em duas semanas não é o ideal".

No entanto, a técnica garantiu que o Benfica, que na quarta-feira goleou por 8-1 o Cliftonville, da Irlanda do Norte, na meia-final da primeira eliminatória Champions, fez "uma pré-época de forma a conseguir que as jogadoras conseguiram estar o melhor possível".

A espanhola Andrea Falcon, que esta época se juntou ao plantel, assegurou que o foco "é dar tudo, e ganhar o jogo", assegurando que as jogadoras 'encarnadas' estão "mais do que preparadas" para o encontro, agendado para sexta-feira, às 18:00.

Andrea Falcon, que marcou nos dois jogos disputados pelo Benfica, garantiu estar muito contente com o "apoio e acompanhamento" que tem tido no clube e considerou que a equipa "tem muito futuro".

Caso vença a formação letã, o Benfica qualifica-se para a segunda e última eliminatória de acesso à fase de grupos, que será disputada a duas mãos.