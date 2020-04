Filipe Froes: «Reinício das provas será com segurança, exemplo e responsabilidade»

Filipe Froes é um dos pneumologistas (a par de António Diniz) que estão a cooperar com a Liga Portugal no plano de preparação de retoma das competições e admite que nesta altura "não há data prevista para o reinício" da Liga NOS e da 2.ª Liga.





"[A retoma] é uma situação condicionada pela evolução epidemiológica nacional e internacional e estará sempre condicionada pelo calendário governamental", afirmou Filipe Froes em declarações ao site da Liga, depois de ter reunido com responsáveis médicos dos clubes na Comissão Permanente de Calendários e ter transmitido algumas orientações e cuidados para o regresso dos campeonatos.O especialista, que integra a 'task force' da Direção-Geral da Saúde para a Covid-19, diz ainda que será feita uma "análise quase diária" e garante que "o reinício no futebol obedecerá sempre aos princípios claros de segurança, exemplo e responsabilidade"."Jogadores testados? Isso era uma característica obrigatória. O futebol pressupõe contacto próximo e isso leva a que os testes devam ser feitos. Em circunstância alguma os testes podiam ser retirados do Sistema Nacional de Saúde. Será um lote extra de testes que a Liga e os clubes vão encomendar, sem prejudicar os outros utentes.""Não diria ajustes. Mas todos teremos um período que, necessariamente, vamos voltar à ação com normalidade. Teremos, certamente, alguns ensinamentos e um deles é que temos todos que saber crescer com esta pandemia."

Recomendações aos portugueses



"A melhor recomendação é a de cumprirem com cidadania com tudo o que lhes é pedido. Só assim garantiremos que o investimento será otimizado e que, quando a situação melhorar, termos segurança para não voltar a haver uma situação semelhante. O esforço de todos nós é um fator de sucesso na resposta pandémica."