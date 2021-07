Filipe Godinho pendura as chuteiras: «Não há vida como a de jogador de futebol»

Filipe Godinho pendurou as chuteiras aos 31 anos depois de na última temporada ter alinhado no Olímpico do Montijo. Ainda ingressou esta época no Sacavenense, onde já havia jogado no início da carreira, mas decidiu agora colocar um ponto final da carreira de futebolista.





"Termina assim mais um ciclo da minha vida, deixei de fazer o que mais gosto que é jogar futebol (por motivos pessoais/profissionais)", revelou através da conta de Facebook o ex-futebolista que se formou no Belenenses e contou passagens por Cova da Piedade, Farense, Alverca, Casa Pia, Mafra, Loures, 1º Dezembro, Chojniczanka Chojnice (Polónia), Lourosa, Real e Odivelas.

Leia a mensagem de despedida na íntegra:



"Termina assim mais um ciclo da minha vida, deixei de fazer o que mais gosto que é jogar futebol (por motivos pessoais/profissionais).



Antes demais, quero agradecer ao Sport Grupo Sacavenense a oportunidade que me deu de poder regressar a um dos clubes que mais gosto, desejo-lhes os maiores êxitos possíveis para o presente e futuro.



Quero também agradecer a quem sempre me apoiou nos maus momentos ou nos menos bons como se quiser chamar... aos meus colegas, treinadores, técnicos de equipamento, etc., por todos os ensinamentos. Foi um prazer fazer parte deste mundo, grande escola da vida, onde se conhece o bom e o menos bom mas onde o bom se sobrepõe ao menos bom sem dúvida alguma. Fiz muitas amizades, vivi excelentes experiências e trago comigo grandes memórias, e é isso que me move: memórias.



Não há vida como a de jogador de futebol (eu quase que fui), não há melhor. O futebol será sempre uma grande paixão e nunca será só futebol. O futebol é muito mais do que um desporto. É terapia, é refúgio, é um estado de espírito, é uma via limpa para os mais jovens saírem das ruas e é muitas outras coisas que não preciso estar aqui a mencionar...



Sinto-me feliz por ter feito parte deste modo de vida, agora virá outro que será melhor ainda...



Beijinhos e abraços, sejam felizes





P.S. [jogar] nos veteranos é a partir de que idade?"