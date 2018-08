O Feirense venceu esta quarta-feira o Espinho por 2-0, em jogo de preparação para a temporada 2018/2019 da equipa da Liga NOS, disputado no complexo desportivo do clube.Tiago Silva (39') adiantou a equipa comandada por Nuno Manta Santos no marcador, com Valencia a fechar as contas do jogo na segunda parte (80').

Autor: Lusa