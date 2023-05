Football Talks arrecada bronze nos Eventex Awards

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que o Football Talks foi distinguido com medalha de bronze pelos Eventex Awards em quatro categorias - Set Design, Meeting Design e Summit, People's Choice Award e Communications & Strategy Award.A conferência, que teve como habitual casa a Cidade do Futebol, contou com a concorrência direta de 761 candidaturas de 49 países.Os Eventex Awards são considerados como uns dos prémios mais prestigiados no setor de eventos.