Football Talks chega ao país inteiro

O Football Talks 2022, fórum de reflexão organizado pela FPF e agendado para os próximos dias 5 e 6 de setembro, não vai ficar confinado à Cidade do Futebol, como inicialmente previsto.Face ao interesse demonstrado - rapidamente foram esgotadas as inscrições -, a FPF convidou as 22 Associações Distritais e Regionais de Futebol a receberem nos seus espaços o fórum.Assim, todas as intervenções, palestras e debates serão partilhadas em direto nos auditórios definidos por cada ADR onde qualquer participante poderá assistir e até intervir na discussão.O Football Talks 2022 começa a 5 de setembro, uma segunda-feira, com a sessão de abertura (10h30) a contar com as participações da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, do Presidente da FPF, Fernando Gomes, e do Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain e empresário catari, CEO do Fundo de Investimentos QSI, fará a primeira preleção do evento sob o tema "O Futuro do Futebol".Luís Figo, Nadine Kessler, Michele Uva, Mónica Ferro, Carlos Moedas, Isaltino Morais, José Manuel Constantino, Paulo Frischknecht, entre tantos outros, estão entre os oradores do Football Talks 2022.Neste fórum, serão debatidos temas relacionados com os cinco pilares estratégicos identificados no Plano Futebol 2030 da FPF: Infância e Crescimento, Futebol para Todos e Todas, Qualidade do Jogo, Envolvimento, Sustentabilidade do Ecossistema.