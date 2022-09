'Football Talks' já arrancou com mudanças no futebol em cima da mesa

Já arrancou o Football Talks, fórum de reflexão sobre futebol e que reúne, na Cidade do Futebol, muitos nomes conhecidos dos adeptos. Na sessão de abertura Aleksander Ceferin, presidente da UEFA, João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto, e Fernando Gomes tomaram a palavra, com o presidente da FPF a apontar para o futuro do futebol em Portugal. O dirigente referiu-se essencialmente ao plano 2030 da FPF, apontando desejos de melhoria no campo da tecnologia, no futebol feminino e em diversas áreas estruturais. Objetivos que "só poderão ser alcançados com a ajuda de todos os intervenientes", sublinhou.Ainda durante a manhã, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, participou no painel intitulado "o futuro do futebol".Nos dois dias vão realizar-se 19 painéis temáticos mais cinco comunicações individuais, num total de cerca de uma centena de intervenientes (entre oradores e moderadores). Hoje, ao início da tarde, no painel sobre Tecnologia/Negócios/Geografia das Competições Amadoras será discutido ‘Como a Tecnologia vai Melhorar o Jogo’, sessão que terá como moderador Sérgio Krithinas, diretor-adjunto de Record. Amanhã, a última palestra será feita por Jürgen Klopp e é dedicada ao Futebol Português, que o treinador do Liverpool, acompanha. As conclusões do Football Talks estarão a cargo de José Couceiro, vice-presidente da FPF, e Ana Catarina Mendes, Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, fará a sessão de encerramento, às 18 horas. Ontem, o futebol já começou a ser debatido com Rúben Neves (Wolverhampton) e Dolores Silva (Sp. Braga) a responderem a questões de jovens internacionais portugueses.