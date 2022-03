Fórum dos treinadores: Tempo útil vai estar em debate

A ANTF vai aproveitar o Fórum para homenagear vários treinadores que atingiram a marca dos 400 jogos no escalão principal. Jorge Jesus, Jaime Pacheco, que se sagraram campeões nacionais, estão entre os homenageados, tal como Vítor Oliveira, este a título póstumo. Os trabalhos de hoje, que decorrem no Teatro José Lúcio da Silva, arrancam com uma palestra de José Couceiro às 9 horas, prosseguindo com painéis que incluem nomes consagrados como Carlos Carvalhal (Sp. Braga), Rui Vitória, Sérgio Conceição (FC Porto) ou Nuno Dias (futsal do Sporting).

O Fórum dos Treinadores reúne ao longo de dois dias cerca de 600 técnicos de futebol e futsal, espaço indicado para a classe debater temas como o tempo útil de jogo. “É a discussão que estamos a iniciar, embora isso não dependa só de uma entidade. Não é sacudir a água do capote, é perceber que este tema extravasa a influência dos treinadores. Tem muito a ver com arbitragem, entre outros aspetos”, frisa José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Para o dirigente, que termina mandato este ano e está a avaliar a recandidatura, “só discutindo os problemas se pode melhorar o futebol”.