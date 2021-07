FPF ajuda clubes a aderirem ao programa 'Reativar Desporto'

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com a realização de várias iniciativas, está a ajudar os clubes mais afetados pelos efeitos da pandemia da Covid-19 a garantirem o apoio do Governo através do programa 'Reativar Desporto', lançado através do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). O prazo para o envio das candidaturas a este fundo termina no dia 16 de agosto.





A FPF, em colaboração com as associações distritais e regionais, tem realizado ações de sensibilização e partilhado as informações necessárias para que haja um melhor entendimento, da parte dos clubes, de todas as burocracias que estão associadas a este processo.Segundo é possível ler no site da FPF, "o valor máximo a receber por cada atleta (em todas as modalidades) pode ir até 50 euros (a fundo perdido), sendo que, no total, estão disponíveis quase oito milhões de euros para o futebol".