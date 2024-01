FPF analisa Programa Executivo para 2024

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) promoveu um encontro na Cidade do Futebol, onde reuniu todos os seus sócios para analisar o Programa Executivo para 2024. Em cima da mesa esteve o plano estratégico ‘Futebol 2030’, futebol feminino, apoio às associações distritais e regionais e o combate ao tráfico humano.Este fórum, que se realiza desde 2015, pretende alinhar as estratégias e ações da FPF em sinergia com as associações distritais e regionais (ADR), bem como com as associações da classe. Marcaram presença os presidentes de 21 das associações distritais e regionais, da Liga Portugal, Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), Sindicato de Jogadores (SJ), Associação Nacional dos Enfermeiros Desportivos e Massagistas (ANEDAF) e Associação de Médicos de Futebol (AMEF).No que ao futebol feminino se refere, foi apresentada uma proposta a ser trabalhada por todos os ‘stakeholders’ para as próximas 3 épocas, que traduz o reforço da aposta da FPF para que este tenha mais visibilidade e possa desenvolver as jogadoras. Foram ainda apresentadas propostas para as próximas duas épocas no apoio às associações e reforçado o combate ao tráfico humano, uma das prioridades da FPF.